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Dışişleri, Görüşmeler Yarın Çırağan’da

GÖRÜŞMELERİN YERİ VE ZAMANI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, “Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00’te Çırağan Sarayı’nda yapılması planlanıyor.” Bu önemli toplantı, taraflar arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından kritik bir öneme sahip.

TOPLANTI SONUCU NE OLACAK?

Görüşmelerin sonuçları, iki ülke arasındaki durumu etkileyebilecek gelişmelere kapı aralayabilir. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar, tarafların anlaşma sağlama ya da sorunları çözme konusundaki iradelerini ortaya koyacak.

ÖNEMLİ

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Ukrayna Ve Rusya Görüşmeleri Yarın Yapılacak

Ukrayna ve Rusya heyetleri, yarın saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda görüşmek üzere bir araya gelecek.
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