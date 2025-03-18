Dışişleri: İsrail İnsanlığa Meydan Okuyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN TEHDİTLERİ

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye yönelik gerçekleşen saldırılara tepki gösterirken “İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır” diye açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların, Filistinli yüzlerce insanın ölümüne sebep olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, bu durumun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin sürdürdüğü soykırım politikasında yeni bir aşamayı işaret ettiği belirtildi.

SALDIRILARIN KABUL EDİLEMEZLİĞİ

Bakanlık, “İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır” ifadesine yer verirken, “Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez” diye ekledi. Ayrıca, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplumdan kararlı bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ

Açıklamada, “Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” denildi. Öte yandan, İsrail’in başlattığı saldırılarda 326 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındıkları okullar ve sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi’ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı. İsrail Başbakanlık ofisi, bu saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatlarıyla başlatıldığını duyurdu.