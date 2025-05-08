Dışişleri’nden AP Raporu’na Tepki: “Gerçek Dışı İddialar”

TÜRKİYE’DEN AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORUNA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, 7 Mayıs 2025’te Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’ndan geçen 2023-2024 Türkiye Raporu’na bir yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Bakanlık, bu raporun Türkiye’ye karşı yanlı, çarpıtılmış ve gerçek dışı iddialar içerdiğini ifade ederek, söz konusu değerlendirmeleri kesin bir dille reddetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini, AB katılım süreci dahil olmak üzere karşılıklı yarar temelinde sürdürme beklentisi öne çıkarıldı. Bakanlık, AP’nin bu süreçte yapıcı adımlar atmasını beklediklerini vurguladı. Ayrıca, raporun Türkiye’nin iç siyasi gelişmeleri ve dış politikası üzerindeki eleştirilerinin haksız olduğu belirtildi.

AP tarafından yayınlanan 2023-2024 Türkiye Raporu’nda, Türkiye’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları açısından gerileme yaşadığı iddiaları öne çıkmakta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti de eleştirilmekteydi. Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, raporu hazırlayanların tarafsızlıktan uzak bir tutum sergilediğini savundu. Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolüne dikkat çekerek, raporun bu dinamikleri göz ardı ettiğini ifade etti.