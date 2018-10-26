Dışişleri: Yunanistan’dan tavsiye almayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’la ilgili yaptığı açıklamasında uluslararası hukuk çerçevesinde Yunanistan’dan alınacak bir tavsiye olmadığını belirtti.

Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması üzerine bir soruya şu cevabı verdi:

“Türkiye, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hakkaniyeti ve ilgili tüm özel koşulları gözeten temelde hareket etmeyi sürdürecektir.

Bu çerçevede, Yunanistan’dan uluslararası hukuk çerçevesinde sınırlandırma tekniği bakımından alacağımız bir tavsiye bulunmamaktadır. ”

TRT