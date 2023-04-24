Dışişleri: Şehit diplomatları unutmadık

Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen diplomatlarımız ile ilgili açılama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, ‘Ermeni terörü’ sonucu şehit edilen diplomatlarımız ile ilgili açılama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, “tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok Dışişleri mensubunu katleden Ermeni terörünü lanetlediğini” bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ermeni terörü” sonucu şehit olan diplomatların isimlerinin bulunduğu ve “Unutmadık unutmayacağız” sözlerinin kullanıldığı bir görsel yer aldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“Tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok mensubumuzu katleden Ermeni terörünü lanetliyoruz. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!”