Dışişleri, Yılmaz Ve Bahr-ul Ulum Toplantıda

TOPLANTININ DETAYLARI

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum ile birlikte Bağdat’ta gerçekleştirilen Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı’na başkanlık ettiğini duyurdu. Bakanlık, yaptığı sosyal medya paylaşımında “Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum ile birlikte Bağdat’ta düzenlenen Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı’na başkanlık etti” açıklamasında bulundu.

ORTAK İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Toplantıda, Irak ile ikili ilişkilerin kurumsallaştırılması amacıyla imzalanan anlaşmaların uygulanması ve oluşturulan Ortak Daimi Komitelerin faaliyetlerinin ele alındığı belirtildi. Bu çalışma, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı hedefliyor. Bakanlığın açıklaması, Türkiye’nin Irak ile ilişkilerini güçlendirme çabalarını yansıtıyor.