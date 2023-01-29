Dışişleri Bakanlığı, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemler ve terör örgütü iltisaklı gruplarca Türkiye karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana gelmesi nedeniyle seyahat uyarısı yaptı.

Bakanlığın Avrupa’ya yönelik seyahat uyarısında, son dönemde terör örgütleri ile bağlantılı grupların Türkiye karşıtı eylemlerinde artış gözlendiği vurgulandı. Açıklamada, “Avrupa’da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır” denildi.

Bakanlığın ABD için yayınladığı seyahat uyarısında ise Tennessee eyaletinde siyahi Tyre Nichols’ın polis şiddetiyle ölümüne karşı başlayan protestoların altı çizildi. Vatandaşlara protestoların yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

ABD ve Avrupa’ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların ihtiyaç halinde, Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne (+90 312 292 29 29) başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın bu açıklaması öncesinde ABD, Fransa ve Almanya büyükelçilikleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye için yüksek terör riski uyarısı yayınlamıştı. Vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yapmıştı.