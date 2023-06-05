Dışişleri’nde görev değişimi

Dışişleri Bakanlığı’nda görev değişimi gerçekleşti. Mevlüt Çavuşoğlu, görevi yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a devretti.

Çavuşoğlu’nun devir teslim törenindeki konuşmasından öne çıkanlar:

24 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bugün 500. yılını kutluyoruz. Ancak şu da bir gerçek, Türk’ün olduğu yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi vardır. Bu köklü geleneğe sırt dayamanın güveniyle çalıştım. Bu büyük bir sorumluluktu.

Hakan Fidan ile en hassas konularda yurdumuzun bekasını birlikte koruduk. Teröre karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman desteğe hazır olacağım.

Beraber yürümekten şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızla şimdi görevimiz Türkiye Yüzyılı’nı beraber yürümek.

Hakan Fidan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

MİT’te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri Bakanlığı’na atanmam nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Çavuşoğlu ile arkadaşlığımız okul sıralarında başladı. Kendisi devlet adamı ve dost olarak üstün meziyetler ortaya koydu.

Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında aranıza katılmaktan gurur duyuyorum. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahçup etmesin.