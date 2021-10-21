Dışişleri’nden 10 büyükelçi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala hakkında çağrı yapan 10 büyükelçi ile ilgili açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Osman Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan 10 ülkenin büyükelçileri hakkında açıklamalarda bulundu.

“Biz açıklamaya tepki verdik. Hiçbir organ, makam, merci, kişi tarafından yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat verilemez, tavsiye ve telkinde bulunulama” diyen Bilgiç, “Türkiye’de devam eden bir yargı süreci var. Aslında yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bu ülkelerin kendileri çok da iyi biliyor. Türkiye devletine ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Biz bunu kabul etmediğimizi söyledik. Büyükelçiliklerin görevleri ve yükümlülükleri bulundukları ülkelerin içişlerine karışmamak” ifadelerini kullandı.