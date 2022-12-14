Dışişleri’nden açıklama: Kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından Genel İşler Konseyi’nde kabul edilen kararlara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği tarafından Genel İşler Konseyi’nde kabul edilen kararların ülkemize ilişkin bölümü, AB’nin Türkiye’ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB’nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının detayları şöyle:

Avrupa Birliği (AB) tarafından Genel İşler Konseyi’nde kabul edilen kararların ülkemize ilişkin bölümü, AB’nin Türkiye’ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

AB’nin ortak menfaatlerinin, bazı üye ülke çıkarlarına kurban edildiği bu tarz kararlar, ne Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamakta ne de yapıcı bir gündem oluşturmaktadır.

Maalesef, AB bu yaklaşımıyla, uluslararası sistemde yaşanan değişimi doğru okuyamadığını tekrar ortaya koymuştur.

AB’nin ülkemize yönelik demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz.

Ayrıca, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB’nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz.