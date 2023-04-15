Dışişleri’nden darbe girişimi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki darbe girişimine dair açıklama yaptı ve tüm kesimleri sukunete davet etti.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Cumhuriyeti’nde yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyduklarını açıkladı ve Sudan’daki tüm kesimleri geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sukunete ve diyaloga davet etti.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’ın başkenti Hartum’da ve çeşitli şehirlerde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çıkan sıcak çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Sudan Cumhuriyeti’nde bugün yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Sudan’daki tüm kesimleri, geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sukunet ve diyaloga davet ediyoruz. Sudan’ın sorunlarına ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabilecektir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da dost ve kardeş Sudan devleti ile halkının yanında yer almaya devam edecektir.”

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Sudan’ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan sözlü kavga, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istenmişti.