Dışişleri’nden İngiltere’nin iddiasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye’ye ilişkin atıf yapılmasına yönelik, “Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

-The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makale

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan’da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

The Mail on Sunday, makalede ülke ismi zikredilmemesine rağmen kendi haberinde, Wallace​​​​​​​’e atfen Türkiye ve Pakistan’ın isimlerini belirtmiş, bazı İngiliz yayın organları da söz konusu habere gönderme yapmıştı.

Ne olmuştu?

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İngiltere’nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan sığınmacılar için merkezler kurma planı yaptığını belirtti. The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, planın detaylarından bahsetmedi.