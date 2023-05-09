Dışişleri’nden İsrail’e: Alçak eylemler kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıları ile ilgili açıklama yaparak, hayatını kaybedenler için Filistinlilere başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı saldırıya “Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez” sözleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Saldırıların “kabul edilemez” olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail güçlerince bugün Gazze’ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu saldırıların, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasını bekliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz.”