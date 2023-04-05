Dışişleri’nden İsrail’e tepki

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırı ve provokasyonlara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz.

Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez.

Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz.

İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir.