Dışişleri’nden ‘Kanlı Noel’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Kıbrıs tarihine ‘Kanlı Noel’ olarak geçen 21 Aralık 1963 saldırıları ile ilgili mesaj yayımladı.

Bakanlık Twitter hesabından yayınladığı mesajında, “Kanlı Noeli’n yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise “Kanlı Noel’i unutmadık. 58 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA’nın başlattığı saldırılarda katledilen masum Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. KKTC’yi bugüne taşıyan fedakarlıkları unutulmayacak” denildi.