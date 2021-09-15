Dışişleri’nden kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Mogadişu şehrinde yaşanan terör saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin Mogadişu şehrinin Vadajir bölgesinde, 14 Eylül’de düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümetiyle halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir” denildi.