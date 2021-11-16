Dışişleri’nden kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso yaşanan terör saldırısı sonrası yayınladığı mesajında olayı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’nun Sahel bölgesinde 14 Kasım’da düzenlenen terör saldırısında 28 jandarma personeli ve 4 sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz.” ifadesine yer verildi.