Dışişleri’nden kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğunda görevli sekreterin sözde casusluk yaptığı suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılması kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreterimizin Rodos’ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi’nde 13 Aralık 2021 tarihinden bu yana üç gündür devam eden duruşması neticesinde, sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz. Personelimizin haklarının korunması amacıyla, Yunan iç hukukunda ve uluslararası hukukta gereken tüm adımlar atılmaya devam edilecektir” denildi.