Dışişleri’nden kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, işgal altında olan Doğu Kudüs’te İsrailli grupların Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskınlara ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz.

Mescid-i Aksa’nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.”

Yahudi yerleşimcilerden Aksa’ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan “Roş Aşana Bayramı” nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.