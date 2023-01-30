Dışişleri’nden kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da gerçekleştirilen ve 23 kişinin can verdiği kanlı saldırı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki 23 kişinin öldüğü cami saldırısına kınadı. Açıklamada, “Sözkonusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında 23 kişi hayatını kaybederken 150 kişi ise yaralandı.

Patlama sonrasında çevrede bulunan araç ve binalarda hasar oluştu.

Saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde caminin çatısının çöktüğü görülürken saldırıyı üstlenen kimse olmadı.

DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı’nda konuya ilişkin yapılan açıklamada camiye yapılan saldırının kınandığı bildirdi.

“Pakistan Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz”

Yapılan yazılı açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Pakistan’ın Peşaver kentinde bir camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Sözkonusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”