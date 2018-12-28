Dışişleri’nden Pakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Yüksek Mahkemesi’nin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması’nın okulları hakkındaki kararını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı:”Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından bugün açıklanan, FETÖ’nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü olarak ilan edilmesini ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devrini öngören kararı memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır.”

Dışişleri Bakanlığı:”Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından bugün açıklanan, FETÖ’nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü olarak ilan edilmesini ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devrini öngören kararı memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır.”