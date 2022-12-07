Dışişleri’nden Rusya ile görüşme hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşecek görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. İstişarelerde, Birleşmiş Milletler ile ilgili ‘Tahıl Anlaşması’nın uygulanması gibi hususların, ayrıca, Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir” denildi.