Dışişleri’nden sert açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Türkiye’yi suçlayan açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri’nin açıklamasında “Türkiye, gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır” denildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye sınırındaki Zaho’da bulunan bir turistik tesise ağır havan topu saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı, iddiaları net şekilde yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğinin, 23 kişinin ise yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği bildirdi.