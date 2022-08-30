Dışişleri’nden seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta yaşanan kaosa ilişkin yayınladığı mesajında vatandaşları Bağdat’a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını Irak’ın başkenti Bağdat’a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Halihazırda ülkede bulunan vatandaşlara yönelik ise “Halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.” uyarısında bulunuldu.

Ayrıca vatandaşlara Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne +903122922929 numaralı hattan, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliğine +9647901909406 numaralı telefondan ve embassy.baghdat@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşılabileceği bilgisi de paylaşıldı.