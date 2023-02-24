Dışişleri’nden Struma faciası açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ‘Struma’ faciasında yaşamını yitiren Yahudi mültecilerin düzenlenecek törenle anılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, ‘Struma’ faciasının yıl dönümünde yapılacak anma töreni hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, “İkinci Dünya Savaşı koşullarında, Nazi zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan ‘Struma’ adlı gemi 24 Şubat 1942 tarihinde Karadeniz’deki uluslararası sularda bir Sovyet denizaltısınca torpillenerek batırılmış, 768 masum insan hayatını kaybetmiştir. 81 yıl önce yaşanan bu elim hadisede hayatını kaybedenleri bugün İstanbul’dadüzenlenecek bir tören ile saygıyla yad edeceğiz” dedi.