Dışişleri’nden Sudan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da Anayasal Bildiri çerçevesinde geçiş sürecine dönülmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da Anayasal Bildiri çerçevesinde geçiş sürecine dönülmesi ve Başbakan Abdalla Hamduk’un yeniden görevi üstlenmesi konusunda mutabakata varılmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdel Fattah al-Burhan ile Başbakan Abdalla Hamdouk arasında mutabakata varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’den Sudan açıklaması: Mutabakata varılmasından memnunuz

“Sudanlı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz”

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sudan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdel Fattah al-Burhan ile Başbakan Abdalla Hamdouk arasında Anayasal Bildiri çerçevesinde geçiş sürecine dönülmesi ve Başbakan Hamdouk’un yeniden görevi üstlenmesi hususlarında mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyoruz. Sudan’ın içinden geçmekte olduğu bu hassas süreçte Sudan halkının tüm kesimlerinin beklentilerinin dikkate alınmasının ve ülkede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguluyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’ın ve Sudanlı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz.”