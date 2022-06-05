Dışişleri’nden tatbikata tepki geldi

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail’in gerçekleştirdiği tatbikata tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) ile İsrail’in gerçekleştirdiği askeri tatbikata ilişkin, “GKRY’nin bu tür eylemlerine ortak olan ülkeleri bir kez daha Kıbrıs Rum tarafının provokasyonlarına ve propagandalarına alet olmamaya çağırıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, GKRY’nin İsrail ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Agapinor 2022’ askeri tatbikat hakkında gelen soruya yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Sözcü Bilgiç, GKRY ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdiği “Agapinor 2022” askeri tatbikatına ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının, GKRY ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdiği “Agapinor 2022” askeri tatbikatı konusundaki açıklamasını desteklediklerini belirtti. Bilgiç, KKTC Cumhurbaşkanlığının 31 Mayıs’taki açıklamasında da belirtilen yeni iş birliği önerilerinin hazırlandığı bir dönemde GKRY’nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikatın, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatı olduğunu vurguladı.