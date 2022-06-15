Dışişleri’nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Sahel bölgesindeki Seno’da yaşanan terör saldırısı hakkında açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Seno vilayetinde düzenlenen terör saldırısında en az 50 sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz” ifadesi yer aldı.
Saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” değerlendirmesine yer verildi.
Burkina Faso’da terör saldırısı: 50 sivil hayatını kaybetti
Burkina Faso’da Hükümet Sözcüsü Lionel Bilgo, dün düzenlediği basın toplantısında, cumartesiyi pazara bağlayan gece Sahel bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini duyurmuştu.