Dışişleri’nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, şehit olan 6 Pakistan askeri için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da yaşanan helikopter kazasında şehit olan 6 Pakistan askeri için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki sel felaketi nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarında görevli askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 Pakistan askerinin şehit olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ile halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan’da Belucistan’dan Karaçi’ye hareket eden ve daha sonra haber alınamayan askeri helikopterin Lasbela bölgesinde düştüğü açıklanmıştı.

Pakistan ordusu, askeri helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle Lasbela bölgesinde düştüğünü ve içinde 12’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sarfraz Ali’nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki sel felaketi sonrası başlatılan yardımları incelemek için dün bölgeye giden ve ardından Karaçi’ye dönüş için havalanan askeri helikopterden haber alınamamış ve helikopteri bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.