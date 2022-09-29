Dışişleri’nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’da yaşanan terör saldırısında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye, Burkina Faso’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Burkina Faso’nun Soun vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”