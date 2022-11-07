Dışişleri’nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da yolcu uçağının düşmesi ile ilgili mesaj yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya’da Darüsselam-Bukoba seferini yapan yolcu uçağının düşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uçakta bulunan 19 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” ifadesine yer verildi.

Tanzanya’da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü’ne düşmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti.