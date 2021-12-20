Dışişleri’nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’in orta ve güney bölgelerini sarsan Odette tayfunu hakkında açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesinin üzüntüyle karşılandığı dikkat çekilerek, “Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Rai adıyla da bilinen tayfunun yol açtığı afet nedeniyle 169 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olduğu belirlenen 50 kişi aranıyor.

Afetten 780 bin kişinin etkilendiği, 300 köyün de tahliye edildiği ülkede, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.