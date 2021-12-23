Dışişleri’nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Madagaskar'da yaşanan elim kaza ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Madagaskar’da yaşanan ve 64 kişinin can verdiği tekne kazası ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, “Dost Madagaskar halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Madagaskar’da meydana gelen tekne kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, “Madagaskar’ın kuzeydoğu açıklarında dün (21 Aralık) bir geminin batması sebebiyle en az 64 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Madagaskar halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.

Madagaskar’da meydana gelen tekne kazasında 64 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası 50 kişi kurtarılırken, kaybolan 24 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.