Dışişleri’nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, feribot kazası ile ilgili açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş’te meydana gelen ve can kaybına neden olan feribot kazası ile ilgili açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bangladeş’in başkenti Dakka’nın 250 kilometre güneyinde bulunan Jhalokathi şehrinde bu sabah meydana gelen feribot yangınında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.