DİSK, Kadıköy’de 1 Mayıs’ı kutlayacak

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI’NA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Kadıköy’de kutlanmasına dair gelen tepkilere yönelik açıklamalar yaptı. Çerkezoğlu, “Biz, toplantı tutanaklarına da yansıyan bu geniş mutabakata uygun davrandık, sorumluluğunu aldık. Bugün de bu mutabakatın arkasında duruyor, ‘ölü taklidi’ yapmıyor, politik gerekçelerini anlatıyoruz. Gelin, iç tartışmalara takılmadan, etkileşimlerin değil iş yerlerinin ve gerçek hayatın sesine kulak vererek, Türkiye’nin dört bir yanında coşkulu ve kararlı 1 Mayısları hep birlikte inşa edelim. Çünkü biz biliyoruz. Örgütlü işçilerden, emekçilerden, emeklilerden ve halktan daha büyük bir güç yoktur” şeklinde ifade etti.

DIŞA AÇILMA VE KÜRESEL HAREKETLİLİK

DİSK’in, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile birlikte 1 Mayıs’ı Kutlamak için Kadıköy’de bir araya gelme kararı aldığını belirtti. Çerkezoğlu, “DİSK’i hedef alan düşmanca dili reddediyoruz” diyerek, 1 Mayıs’ın “sadece bir gün değil; aynı zamanda tarihsel bir bellektir, kolektif bir iradedir” olduğunu vurguladı. 2025 yılı 1 Mayıs’ına uzanan yol haritasını oluşturmak için geniş katılımlı bir istişare süreci yürüttüklerini ifade etti.

KATILMALARIN ÖNEMİ VE ÇOĞULCULUK

Çerkezoğlu, farklı yolların ve yöntemlerin ortak mücadelenin zenginliğini artırdığını belirtirken, “Her politik tercih ve bu tercih doğrultusunda belirlenen her yol ve yöntem, emek, demokrasi, adalet ve barış mücadelesine katkı sunduğu sürece kıymetlidir” dedi. Eleştirilerin, önerilerin ve yaratıcı eylem biçimlerinin mücadelenin doğal bir parçası olduğunu söylerken, “kimsenin mücadelesini kendi mücadelemizden değersiz görüp burun bükecek durumda değiliz” ifadesini kullandı.

TARİHİ VE YASAKLARLA DOLU BİR GEÇMİŞ

Taksim’in 1 Mayıs için önemli bir yer olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, “Taksim, 1977’den bu yana DİSK için yalnızca bir meydan değil, bir hafızadır; emekçinin alın teriyle, canıyla, kanıyla yoğrulmuş bir mücadele mekanıdır” dedi. DİSK’in geçmişte yaşadığı yasaklamalara, barikatlara ve gazlara rağmen Taksim Meydanı için mücadele etmiş olmasının önemini vurguladı.

POLİTİK HEDEFİN AÇIKLIĞI VE İHTİYAÇ

2025 yılı 1 Mayıs’ının politik hedefini “adalet ve demokrasi mücadelesini emek mücadelesiyle güçlendirmek” olarak belirlediklerini de aktardı. Çerkezoğlu, “Kimi çevrelerce ‘ihanet’ gibi haddini bilmez kavramlarla yaftalanmak istenen politik hedefimiz oldukça açıktır” dedi. Diğer emek-meslek örgütleri ve siyasi partilerle yapılan istişarelerde bu politik hedefe dair geniş bir konsensüs oluştuğunu belirtti.

KADIKÖY’DE BAYRAM COŞKUSU

1 Mayıs kutlamalarının Kadıköy’de yapılması konusunda geniş bir mutabakat sağlandığını ifade eden Çerkezoğlu, “Kadıköy’de işçilerin bayramı gençlerin, kadınların, tüm emekçilerin en geniş katılımlı coşkusuyla büyütülmelidir” şeklinde konuştu. Aksine hareket edenlerin, işçi sınıfının bu mücadeleye katılımını engelleyebileceği uyarısında bulundu.

SONUÇ OLARAK GÜÇLÜ BİR BİRLİK:

Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ın işçilerin “Birlik, Mücadele ve Dayanışma” günü olduğunu belirterek, herkesi tarihsel anlamına ve 2025’in siyasal ihtiyaçlarına zarar vermeyen bir sorumlulukla hareket etmeye davet etti. DİSK olarak Türkiye’nin dört bir yanında coşkulu ve kararlı 1 Mayısları inşa etmenin gerekliliğini vurguladı. “Örgütlü işçilerden, emekçilerden, emeklilerden ve halktan daha büyük bir güç yoktur” diyerek açıklamasını sonlandırdı.