Disleksiye Karşı Yenilikçi Çözüm Sunuyor

OKUMA GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMI

Okuma güçlüğü (disleksi), çocukların eğitim süreçlerini direkt etkileyen bir nörogelişimsel farklılık olarak tanımlanıyor. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin yaklaşık %80’ini kapsayan bu durum, erken teşhis edilmediğinde çocukların okul başarılarını ve özgüvenlerini ciddi şekilde zedeler. Aileler, genelde özel eğitim merkezlerine, birebir derslere ve terapilere yöneliyor. Ancak bu geleneksel yöntemler yüksek maliyet, erişim sınırlamaları ve zaman kısıtlamaları yüzünden her çocuk için yeterli olamıyor.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜM: AUTO TRAIN BRAIN

Bu noktada devreye giren Auto Train Brain, teknolojiyi eğitime entegre ederek disleksiye karşı yenilikçi bir çözüm sunuyor. Auto Train Brain CEO’su Dr. Günet Eroğlu, uygulamanın temelini şu şekilde açıklıyor: “Nasıl ki spor yaparak kaslarımızı güçlendiriyorsak, bu tarz uygulamalar da özel beyin egzersizleriyle beynin zayıf sinir bağlantılarını güçlendiriyor, adeta yeni nöral yollar inşa ediyor.”

ÖĞRENME HARİTASI VE EĞİTİMDE KOLAYLIK

Kendi çocuğunun disleksi sürecinden yola çıkarak geliştirdiği bu sistem, beynin 14 farklı kanalından gelen sinyalleri analiz ederek her çocuğa özel bir öğrenme haritası çıkarıyor. Eroğlu, “Bu sayede çocuklar evde, seyahatte, istedikleri her yerde eğitim alabiliyor. Hem maliyet hem zaman açısından erişilebilirlik sağlıyoruz” diyor.