Divanı Kale Palandöken Kadın Kooperatifi, Kadınların Ekonomik Katılımını Artırıyor

KADIN KOOPERATİFİ YENİ BİR KIRAATHANE KÜLTÜRÜ SUNUYOR

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılımını artırmak için rehberlik temelli çalışmalara destek veriyor. Bu doğrultuda rehberlik desteği sağlanan projelerden biri olan Divanı Kale Palandöken Kadın Kooperatifi, kıraathane kültürüne yenilik getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Üç yıl önce kurulan kooperatif, kadınları meslek edinme ve üretime katılma konusunda desteklemeyi hedefliyor. Aşık Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi ve Gelenek Evi, bu çabanın en somut örneği olarak yalnızca bir üretim ve istihdam alanı değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve sosyal etkileşimin merkezi haline geldi.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM MERKEZİ OLARAK FAALİYET GÖSTERİYOR

Aşık Sümmani’nin ismini taşıyan kıraathane, Erzurum’un halk edebiyatı mirasına ithafen, halk ozanları geceleri, şiir dinletileri, müzik buluşmaları ve çeşitli atölyelerle geleneksel kültürü yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarıyor. Mekan, Erzurum kahvaltısı ile de iddialı; lavaş, civil peyniri, tereyağı, bal, kaymak ve menemen gibi birçok lezzet sunuluyor. Kültür ve mutfağın birleştiği bu yapı, gastronomi turizmine de katkı sağlıyor. Divanı Kale Palandöken Kadın Kooperatifi kapsamında faaliyet gösteren kıraathane, zamanla bürokratların, siyasetçilerin, sanatçıların ve gazetecilerin buluşma noktası haline geldi ve Erzurum’un sosyal ve kültürel hayatına yön veren önemli mekanlardan biri oldu.

Kooperatif Başkanı Işılay Çakır, yürüttükleri çalışmaları şu sözlerle ifade etti: “Kadınlara meslek öğretiyoruz. Üretimden kültüre, sofradan sahneye uzanan bu yolculukta emeğin ve sözün kıymetini yaşatıyoruz. Aşık Sümmani Baba Kıraathanesi ve Gelenek Evi, bizim için sadece bir işletme değil; yaşayan bir kültür alanıdır.” Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kooperatifi ziyaretinde şunları söyledi: “Divanı Kale Palandöken Kadın Kooperatifi bünyesindeki bu kıraathane, toplumsal dayanışmanın, üretimin ve kültürel aktarımın güzel bir örneğidir. Bakanlık olarak maddi destek sunmuyoruz; ancak rehberlik ve yönlendirme hizmetlerimizle bu tür girişimlerin güçlenmesine katkı sağlıyoruz.”

KADIN GÜÇLENMESİNE KATKI SUNUYOR

Ziyarette Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş da yer aldı. Gökdaş, kıraathane ve Gelenek Evi’nin kadınların güçlenmesine ve toplumsal dönüşüme katkı sunduğunu vurguladı. Aşık Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi ve Gelenek Evi, Divanı Kale Palandöken Kadın Kooperatifi çatısı altında Türkiye’de kıraathane kültürüne yeni bir bakış kazandırarak; üretim, kültür ve sosyal etkileşimi bir arada yaşatmaya devam ediyor.