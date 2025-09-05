Dives Holding Açıklama Yaptı: Özdemir Temsil Etmiyor

Dives Holding’ten dikkat çeken açıklama

Son günlerde sosyal medya platformlarında öne çıkan gelişmelere dair Dives Holding, önemli bir açıklama yaptı. Şirket, CZN Burak markasının yüzü olan M. Burak Özdemir’in kişisel paylaşımlarının kurumsal görüşü temsil etmediğini belirtti. Dives Holding tarafından yapılan açıklamada, “CZN Burak, Chef Burak ve buna bağlı diğer tüm markaların Türkiye dışındaki tek ve münhasır hak sahibi Dives Holding’tir” ifadesine yer verildi. Hatay Medeniyetler Sofrası ile Taksim’de başlayan sürecin, şirketin yatırımları sayesinde hızla küresel bir başarı haline geldiği vurgulandı. Bugün itibarıyla 9 ülkede 10 farklı şube ile faaliyet gösterildiği kaydedildi.

MARKA YÖNETİMİNE DİKKAT

Şirket açıklamasında, markaların yönetim süreçleri hakkında da bilgi verildi. “Her ne kadar M. Burak Özdemir markalarımızın kamuoyundaki yüzü olsa da; operasyonel süreçler, menü geliştirme, pazarlama stratejileri ve uluslararası büyüme adımları uzman ekiplerimiz tarafından yönetilmektedir.” ifadesi, markaların istikrar ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilerlediğini ortaya koyuyor.

PAYLAŞIMLAR TEMSİL ETMİYOR

M. Burak Özdemir’in kişisel paylaşımlarının kurumsal görüşle alakası olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Misafirlerimizin, yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın bilmesini isteriz ki; Özdemir’in yapmış olduğu kişisel paylaşımlar, Dives Holding’in görüşünü ya da herhangi bir restoranımızın operasyonlarını temsil etmemektedir.” denildi. Dives Holding, CZN Burak ve Chef Burak markalarının büyüme sürecinin sürdüğünü, mevcut 9 ülkedeki şubelerin yanı sıra yeni konumların da yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti. Şirket, misafirperverlik, profesyonellik ve güven temelleriyle faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayarak, yatırımcıları, iş ortakları, çalışanları ve misafirlerine teşekkür etti.