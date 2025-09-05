Dives Holding’den Açıklama Yapıldı

DİVES HOLDİNG’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son günlerde sosyal medya üzerinde dikkat çeken gelişmelere Dives Holding’ten yanıt geldi. Şirket, CZN Burak markalarının temsilcisi olan M. Burak Özdemir’in kişisel paylaşımlarının kurumsal görüşü yansıtmadığını belirtti. Dives Holding’in yaptığı açıklamada, “CZN Burak, Chef Burak ve buna bağlı diğer tüm markaların Türkiye dışındaki tek ve münhasır hak sahibi Dives Holding’tir” ifadesi yer aldı.

MARKA İŞLETMESİ VE GLOBAL BAŞARI

Taksim’deki Hatay Medeniyetler Sofrası ile başlayan serüvenin, şirketin yaptığı yatırımlar sayesinde kısa sürede küresel bir başarıya dönüştüğü ifade edildi. Bugün, Dives Holding’in 9 farklı ülkede 10 şubesi ile faaliyet gösterdiği bildirildi. Ayrıca, markaların yönetim sürecine vurgu yapılarak, “Her ne kadar M. Burak Özdemir markalarımızın kamuoyundaki yüzü olsa da; operasyonel süreçler, menü geliştirme, pazarlama stratejileri ve uluslararası büyüme adımları uzman ekiplerimiz tarafından yönetilmektedir.” denildi.

KİŞİSEL PAYLAŞIMLAR VE ŞİRKET POLİTİKASI

Özdemir’in paylaşımlarının kurumsal görüşü yansıtmadığına vurgu yapılarak, “Misafirlerimizin, yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın bilmesini isteriz ki; Özdemir’in yapmış olduğu kişisel paylaşımlar, Dives Holding’in görüşünü ya da herhangi bir restoranımızın operasyonlarını temsil etmemektedir.” ifadelerine yer verildi. Bunun yanı sıra Dives Holding, CZN Burak ve Chef Burak markalarıyla büyümeye devam ettiğini ve 9 ülkedeki mevcut şubelerin yanı sıra yeni lokasyonların da çok yakında hizmete gireceğini duyurdu. Şirket, misafirperverlik, profesyonellik ve güven ilkeleriyle yola devam ettiğini belirterek, yatırımcılarına, iş ortaklarına, çalışanlarına ve misafirlerine teşekkür etti.