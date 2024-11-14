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Diyabet Günü Nedir Ve Önemi Nedir?

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DÜNYA DİYABET GÜNÜ’NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Her yıl 14 Kasım’da kutlanan Dünya Diyabet Günü, diyabet hastalığının önlenmesi, yönetimi ve toplum üzerindeki etkileri hakkında farkındalık yaratmayı hedefleyen önemli bir gündür. Bu gün, diyabet konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve hastalığın yaygınlığına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenleniyor.

DİYABET HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKEN GÜN

Dünya Diyabet Günü, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bu kronik hastalığın önlenmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Etkinlikler, diyabetin belirtileri, risk faktörleri ve sağlıklı yaşam tarzı hakkında bilgi vererek, bireylerin bu konuda bilinçlenmesini sağlıyor. Böylece diyabetin önüne geçmek ve hastaların yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor.

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