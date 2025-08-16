Diyabet Vakalarının Yüzde 80’i Önlenebilir

TIP 2 DİYABETİN ÖNLENEBİLİRLİĞİ

Bilim insanları, Tip 2 diyabet vakalarının yaklaşık yüzde 80’inin önlenebilir olduğunu belirtiyor. Sağlıklı bir beslenme ve düzenli egzersiz, diyabeti önlemede büyük rol oynuyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için nasıl bir beslenme alışkanlığı edinmek gerekiyor? Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) 2025 Diyabet Atlası raporuna göre, dünya genelinde 20-79 yaş arası yetişkinlerin yüzde 11,1’i diyabet ile yaşıyor. Federasyon, 2050 yılına kadar her 8 yetişkinden 1’inin, yani yaklaşık 853 milyon kişinin diyabet hastası olacağını öngörüyor.

İHTİYAÇ DUYULAN GIDA ALIŞKANLIĞI

Diabetes UK yardım kuruluşuna göre, Birleşik Krallık’ta 5,6 milyon kişi diyabet hastası, Türkiye’de ise bu sayının 10-12 milyon arasında olduğu düşünülüyor. Diyabetin iki ana türü bulunuyor: Tip 1 diyabet, yaygın olarak önlenemiyor; Tip 2 diyabet ise genellikle aşırı kilo ve hareketsiz yaşam tarzı ile ilişkilendiriliyor. Etnik köken ve ailede diyabet geçmişi gibi faktörler de risk faktörlerini artırabiliyor. Kan şekeri seviyeleri normalin üzerindeyse fakat diyabet eşiğinin altında kalıyorsa kişiye prediyabet teşhisi koyulabilir. Bu durum, diyabet geliştirme riskinin yüksek olduğunu gösteriyor. Diyabet hastalarının yaklaşık yüzde 90’ı Tip 2 diyabet ile mücadele ediyor. İyi haber ise Tip 2 diyabet vakalarının neredeyse yüzde 80’inin önlenebilir olması.

DENGELİ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Tip 2 diyabet, genellikle yavaş ilerleyen bir hastalık olup, belirtiler her zaman gözlemlenmiyor olabilir. Bu yüzden risk faktörlerini tanımak büyük önem taşıyor. Tip 2 diyabet hastalarında sıklıkla aşırı susama, yorgunluk ve sık idrara çıkma gibi belirtiler görülüyor; ancak hiçbir belirti de olmayabilir. Fazla kilolu veya bel çevresi geniş olanlar (kadınlarda 80 cm’den, erkeklerde ise 94 cm’den fazla) kilo vererek bu riski azaltabilir veya geciktirebilir. Her bir kaybedilen kilogram, diyabet riskinde yüzde 16 azalma ile ilişkilendiriliyor. Fiziksel aktiviteyi artırmak, sağlıklı bir diyet ile birleştiğinde kilo kontrolüne destek oluyor. Şu ana kadar hiçbir özel diyetin diğerlerinden daha etkili olduğu kanıtlanmadı, bu nedenle dengeli ve sağlıklı bir beslenme şekli tercih edilmelidir.

SEBZELERİN VE MEYVELERİN ÖNEMİ

Eğer prediyabet tanısı aldıysanız ya da Tip 2 diyabet hastasıysanız kilonuzu kontrol altında tutmak çok önemli. Sağlıklı bir kiloya sahip olmak, diyabeti yönetmeyi kolaylaştırır ve komplikasyonların başlamasını geciktirir. Sebzeler, düşük kalorili ve uygun fiyatlı birçok seçenek ile bolca tüketilmelidir. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi destekler, tokluk hissini artırır ve kan şekerinin yükselmesini engeller. Çeşitlilik önemlidir; ancak patates ve tatlı patates gibi yüksek nişastalı sebzelerin günde 5 porsiyon sebze-meyve kuralı içerisine dahil edilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Baklagiller bu kurala dahil edilebilir ama günde yalnızca bir porsiyon olarak tüketilmelidir.

PROTEİN SEÇİMİ VE KARBONHIDRAT

Tam tahıllar, esmer pirinç ve tam buğday ekmeği gibi kompleks karbonhidratlar içeren gıdalar tercih edilmelidir. Düşük karbonhidratlı diyetlerin faydalı olabileceğine dair bazı çalışmalar bulunsa da, birçok uzmanla görüşmeden bu yönde uygulamalara geçilmemelidir. Beyaz ekmek, makarna ve rafine tahıllardan kaçınılmalı; çünkü tam tahıllar lif ve protein açısından zengin olup tokluk hissi sağlar. Etiketleri dikkatlice okumak, yüksek şeker ve katkı maddesi içeren ürünlerden uzak durmak için gereklidir. Proteinler, tok tutacağı için iştah kontrolünü sağlamak adına önemlidir. Uygun protein kaynakları arasında balık, yağsız etler, mercimek, az yağlı yoğurt, yumurta ve kuruyemişler bulunmaktadır.

MEYVE TÜKETİMİ VE SU ÖNEMİ

Meyveler vitamin, mineral ve lif açısından zengin olup sağlık için faydalıdır. Ancak, yüksek şeker içeriği olan meyvelerde çeşitliliğe dikkat edilmelidir. Günlük 5 porsiyon sebze-meyvenin çoğunluğunu sebzelerden almak önerilir. Ayrıca meyve suyu yerine bütün meyvenin tercih edilmesi, lif içeriği sayesinde şekerin emilimini yavaşlatır. Taze meyve, kurutulmuş meyvelere göre daha iyi bir alternatif sunar. Yağ tüketimi de sağlıklı beslenme için gereklidir; ancak doğru yağları yemeklerinize dahil etmelisiniz. İşlenmiş gıdalardaki trans yağlardan kaçınmak, zeytinyağı ve kuruyemişlerin sağlıklı yağ seçenekleri olduğunu unutmamak önemlidir.

SUSUZ KALMAMAK VE EGZERSİZİN ROLÜ

Yeterli su içmek, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı için kritiktir. Su, kalorisi olmayan bir içecek olup sağlığa faydalıdır. Gazlı içecekler ve yapay tatlandırıcılardan kaçınılmalıdır. Suyun içine limon ya da nane eklemeyi deneyebilir, bitki çayları tüketebilirsiniz. İhtiyaç duyulan su miktarı kişiden kişiye değişir. İdrar rengi açık sarıysa yeterince su içiyorsunuz demektir. Düzenli egzersiz, sağlıklı kiloyu korumakta ve kan şekeri seviyelerini düşürmekte etkili bir aktivitedir. Spor yapmak şart değil; günlük hareketlilik, tempolu yürüyüş ve ev işleri de oldukça fayda sağlar.

DIYABETİN GERİLEME DURUMU

Araştırmalar, çok düşük kalorili diyetlerin Tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri seviyelerini normale döndürebileceğini göstermektedir. Ancak bu diyetlerin tıbbi gözetim altında uygulanması gerektiği unutulmamalıdır. Önemli kilo kaybı, karaciğer ve pankreasta bulunan yağ miktarını azaltarak insülin işlevini iyileştirir. Ancak 4 yıldan fazla süredir diyabet tanısı alanlar için sonuçlar daha az umut verici olabilir. Kilo kaybının yıllar içinde korunması, diyabetin remisyon sürecini destekleyebilir.