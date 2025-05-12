Diyabetik Ayak İçin Ozon Tedavisi Etkilidir

DİYABETİK AYAĞA OZON TEDAVİSİ

İdeal Tıp Merkezi GETAT ve Acil Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kınacı, ozon tedavisinin, özellikle zor iyileşen kronik yaralarda etkin bir tamamlayıcı tedavi olduğunu aktarıyor. Dr. Kınacı, “Yara bölgesine uygulandığında mikropları yok ediyor, kan dolaşımını artırıyor ve vücutta doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçiriyor” şeklinde bilgi veriyor.

KRONİK YARALARDAKİ ETKİSİ

Dr. Kınacı, ozon tedavisinin enfeksiyon riski yüksek olan durumlar ve iyileşme süreci geciken yaralarda önemli katkılar sağladığını belirtiyor. “Diyabetik ayak, şeker hastalığı nedeniyle ayakta meydana gelen yaradır. Şeker hastalığı, sinir ve damarları etkileyerek his kaybı ve iyileşmeyen yaralar oluşturabiliyor. Bu yaralar enfeksiyon riski taşır, bu nedenle erken müdahale şarttır” diyen Kınacı, ozon tedavisinin bu tür yaralarda ne kadar etkili olduğunu vurguluyor.

TEDAVİ SÜRECİ VE SONUÇLARI

Kınacı, tedavi yönteminin yara boyutuna ve enfeksiyon düzeyine göre değiştiğini ifade ediyor. “Eğer hastada Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz eksikliği yoksa, ozon tedavisini uygulayabiliyoruz. Ozon tedavisi enfeksiyonlu, iyileşmeyen, antibiyotiklere dirençli yaralarda başarılı sonuçlar veriyor. Klasik tedavilerle birlikte hastaya uygun doz ve süreyle bu tedaviyi uyguluyoruz” diyor.

Uygulanan tedavi sürecinin genellikle haftada birkaç kez gerçekleştiğini belirten Kınacı, “Açık yaraya torbalama yöntemiyle birlikte sistemik etkili yöntemler kullanarak hızlı etki oluşturmayı hedefliyoruz. 14 farklı yöntemle ozon tedavisi uygulayabiliyoruz. Her hastaya özel bir tedavi planı oluşturuyoruz. Bu kombinasyon, lokal iyileşmeyi hızlandırdığı gibi genel bağışıklık sistemini de destekliyor” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Kınacı, diyabetik ayak sorununa zamanında müdahale edilmesinin önemine dikkat çekerek, “Hızla harekete geçmek, kayıpları önleyebilir” ifadelerini kullanıyor.