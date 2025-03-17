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Diyadin’de Çiftçiler Tarla Sürme Çalışmalarına Başladı

DİYADİN’DE TARLA SÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde tarla sürme çalışmaları hız kazandı. İlçede yaşayan çiftçiler, sabah saat 07.00’de işlerini gerçekleştirmeye başlayarak tarlalarını işlemeye koyuluyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte traktörleriyle tarlalarında çalışmaya başlayan çiftçiler, arazinin üzerinde bulunan taşları teker teker toplayarak toprağı daha verimli hale getiriyor.

TOPRAK İŞLEME SÜRECİ HIZLANIYOR

Bu uygulamalar sayesinde toprak işleme süreci hızlanıyor ve gelecekte elde edilecek mahsul için daha uygun bir zemin hazırlanmış oluyor. Çiftçiler, ailelerinin geçimini sağlamak ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu çalışmalar, hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir yere sahip bulunuyor.

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