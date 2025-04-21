Diyadin’de Gıda Hijyenine Denetim Yapıldı

AĞRI’DA DENETİMLER YAPILDI

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında gıda kontrolörleri, özellikle lokantalarda hijyen kurallarına uyulması ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler yaptı.

İşletme sahipleri ve çalışanlarına, hijyenin önemi hakkında detaylı bilgiler sunularak, halk sağlığını koruma adına gerekli tedbirler ve mevzuata uyulması gereken noktalar net bir şekilde aktarıldı. Bu bilgilendirme çalışmaları, işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmeyi ve tüketicilere daha güvenli hizmet sunmayı amaçlıyor.