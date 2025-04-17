Diyadin’de Hacıhalit İlkokulu Etkinliği Yapıldı

EGZERSİZ KURSUNUN YIL SONU ETKİNLİKLERİ YAPILDI

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yer alan Hacıhalit İlkokulu, 2024-2025 eğitim yılı için düzenlenen egzersiz (drama) kursunun yıl sonu etkinlikleriyle renklendi. Okulda yapılan hazırlıklar, sahne gösterileri için uygun bir ortam oluşturdu. 4/A sınıfı öğrencileri, okul öncesi öğretmeni Büşra Akın’ın liderliğinde yıl sonu performanslarını başarılı bir şekilde sergiledi.

KÜÇÜK PRENS TEMASI İŞLENDİ

Enerji ve neşeyle dolu bu etkinlik, drama kursunun etkisiyle beraber “Küçük Prens” teması etrafında hazırlandı. Müzik öğretmenlerinin düzenlediği dinletinin ardından “Küçük Prens” gösterisi, “Vantrolog gösterisi” ve “Branşlara Göre Öğretmenler” temalı performanslar izleyicilere sunuldu.

DİYADİN MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ KATILDI

Etkinliğe Diyadin Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Adıgüzel de katıldı. Etkinlik, hem öğretmenlerden hem de öğrencilerden büyük beğeni topladı. Bu tür organizasyonlar, öğrencilerin yeteneklerini sergilemeleri açısından büyük önem taşıyor.