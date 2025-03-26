Diyadin’de Kadir Gecesi’nde Camilere Akın

DİYADIN İLÇESİ’NDEKİ KADİR GECESİ COŞKUSU

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Kadir Gecesi’nde yerel halk, camilere yoğun bir ilgi gösterdi. İlçe sakinleri, bu özel geceyi derin bir huşu ve samimiyetle, dualar, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve toplu ibadetlerle ihya ediyor. Diyadin Merkez Camisi’nde düzenlenen anlamlı etkinlikler, her yaştan insana hitap ederken büyük bir kalabalıkla karşılandı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUNUN HİSSEDİLDİĞİ GECE

Bu özel gecede, vatandaşlar birlik ve beraberlik duygularını en üst seviyeye taşıyor. Aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlü bir şekilde hissedildiği bu manevi buluşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu yoğun bir şekilde barındırıyor. Kadir Gecesi, ibadetler ve dualarla anlam buluyor.