Diyadin’de Kan Bağışı Yapıldı

KAMPANYANIN ORGANİZASYONU

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, Kızılay ekiplerinin katılımı ile yapıldı. Bağışçıların kan değerleri dikkatle ölçülerek, uygun olan kişilerin kan bağışında bulunmaları sağlandı. Bu etkinlik, katılımcıların gösterdiği yoğun ilgiyle, toplumun kan bağışı konusundaki bilincini bir kez daha ortaya koydu.

Diyadin halkı, sosyal sorumluluk projelerine destek verme kararlılıklarını vurguladı. Etkinliğe katılanlar, kan bağışının önemine dikkat çekerek, bu tür kampanyaların sürekli olarak devam etmesi gerektiğini belirtti. Gün boyunca süren kampanya, birçok kişiyi bir araya getirerek toplumsal duyarlılığı pekiştirdi.

İKRAMLAR VE ETKİNLİK

Kampanya süresince bağışta bulunanlar, Kızılay ekipleri tarafından ağırlanarak ikramlarla ödüllendirildi. Bu uygulama, katılımcıların motivasyonunu artırarak, kan bağışlarına olan katkılarını pekiştirdi. Diyadin’deki bu anlamlı etkinlik, kana ihtiyaç duyanlar için önemli bir adım oldu.