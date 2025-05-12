Diyadin’de Kural Etkinliği Düzenlendi

DİYADİN’DE ETKİNLİK YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisleri tarafından “Bir Kural, Bir Ömür” etkinliği düzenleniyor. Trafik kazalarını azaltma ve toplumsal farkındalığı artırma amacı taşıyan etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Etkinlik çerçevesinde sürücülere trafik kurallarının önemi hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılıyor, emniyet kemeri kullanımının hayati önemi vurgulanıyor. Trafik polisleri, hız, emniyet kemeri ve yaya önceliği gibi kritik konularda sürücülere bilgi vererek güvenli sürüş alışkanlıklarının yaygınlaştırılması için çağrıda bulunuyor.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI DEVAM ETMELİ

Etkinliğe katılan sürücüler, trafik kurallarına uymanın sadece kendi güvenlikleri için değil, tüm toplumun güvenliği açısından kritik olduğunun altını çizerek, bu tür farkındalık çalışmalarının devam etmesinin önemli olduğunu ifade ediyor.