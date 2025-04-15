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Diyadin’de Sabah Yağmur, Öğle Kar

DİYADİN’DE YAĞMUR KAR YAĞIŞINA DÖNÜŞTÜ

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte ilçe tamamen beyaza büründü. Dünden bu yana karla karışık bir şekilde devam eden yağmur, bugün sabah saatleri itibarıyla yoğun kar yağışına dönüştü.

BEYAZ MANZARALAR YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezinde lapa lapa düşen kar, tüm alanları beyaz örtüyle kapladı ve kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı. Vatandaşlardan Muhammed Kaya, 15 Nisan’da hem yağmurun hem de karın yağmasını garipsediğini ifade ederek, “Bu Allah’ın işidir; ister yağmur yağar, ister kar yağar. Bu, Allah’ın bize vermiş olduğu bir güzelliktir” dedi.

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