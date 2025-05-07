Diyadin’de Sığır Balıkçılı Görüldü

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA NADİR GÖRÜLEN KUŞ

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, nadir olarak karşılaşılan Sığır Balıkçılı kuşuyla karşılaştı. Bu eşsiz anları fotoğraflayan Burhan Şahan, “Kuşu ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Bu güzelliği fotoğraflamak benim için büyük bir şanstı” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Kısa bir süre içinde bölgeden uzaklaşan kuş, yürüyüş yapan vatandaşlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Doğa tutkunları, bu olağanüstü görüntüleri paylaşarak heyecanlarını dile getirdi.